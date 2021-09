Opknapbeurt of nieuwbouw voor vliegveld Ameland? Gemeenteraad heeft laatste woord

Het college van B&W heeft naast de nieuwbouwplannen ook nog twee alternatieven bedacht. In die plannen gaat het om renovatie van bestaande gebouwen of alleen het opknappen van het hoognodige. Volgens B&W is nieuwbouw het beste. Daarmee wordt volgens haar de grootste kwaliteitsslag gemaakt.

Het vliegveld moet in de toekomst een aantrekkelijke en gastvrije locatie worden voor luchtvertier en vliegsport. Groei van het aantal vluchten is nog wel mogelijk binnen de geldende vergunning, maar is niet de inzet van het college.

De gemeenteraad heeft het laatste woord daarover en bespreekt de plannen voor het vliegveld op 25 oktober.