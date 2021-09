Leeuwarder horeca wil soepelere regels voor organiseren bruiloften en partijen

Muziekcafé Scooters van voorzitter Ton Eijer van de afdeling Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland heeft weer hele andere problemen. Eijer organiseert al een 'coronaproof' karaoke, waarbij bij iedere zanger de kap over de microfoon wordt vervangen en iedereen moet blijven zitten.

"Wij dachten, we kunnen het heel veilig doen, maar vanaf vandaag mag het niet meer. Als je ziet dat er in Zandvoort 75.000 mensen rondlopen, geeft dat wel een vreemd gevoel." Het organiseren van een pubquiz is nu de enige activiteit die overblijft voor Scooters.

Einde aan de anderhalvemeterregel?

Over enkele weken worden de regels voor de horeca naar alle waarschijnlijkheid gewijzigd. Minister De Jonge denkt erover om de anderhalvemeterregel los te laten, als alle bezoekers een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten zien.

Eijer is niet enthousiast, maar gaat wel meedoen. "Als het moet, dan moet het. Maar als we als horeca meer kunnen doen, dan moeten we erin meegaan."