Kerkpad of richting de Wadden? Verbreding zeedijk zorgt voor angst in Wierum

Bij het Wetterskip laten ze echter weten dat ze nog in gesprek willen met de inwoners. Pieter Leverdink van Wetterskip Fryslân: "Dan hoop ik dat we kunnen duiden waarom we dit doen, waar we nu staan en wat we de komende tijd nog gaan doen."

Volgens hem zijn de plannen nog niet klaar en zullen ze praten met de dorpen die aan de zeedijk liggen. "We hebben wel een oplossingsrichting, maar die is nog niet in beton gegoten."