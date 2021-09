GGD doet ook aangifte tegen antivax-demonstranten

"Als onze medewerkers hun werk niet kunnen doen, of ze worden onheus bejegend, dan doen we altijd aangifte, zegt directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Iedereen mag zijn mening hebben, maar val mensen die hun werk doen er niet mee lastig. En zeker niet op intimiderende of bedreigende wijze."

In de school gaf de GGD maandag voorlichting aan studenten die nog geen coronavaccinatie hadden gehaald. Dat riep weerstand op bij een kleine groep antivax-demonstranten. Die kwamen ook naar de school en stelden zich intimiderend op tegen medewerkers van de GGD en van de school.

Eerder deed ROC Friese Poort al aangifte tegen de antivax-demonstranten.