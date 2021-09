Paralympische Spelen geslaagd voor Tristan Bangma: "Subliem gelukt"

Omdat Nederland als een team in de wedstrijd zat, was het niet de bedoeling dat Bangma en Bos achter het andere oranjeduo aan ging. "Beide Nederlandse duo's hadden vandaag kunnen winnen. Toen zij wegreden, hadden we zeker meegekund. Maar dat is dan niet aan ons, het is dan aan de buitenlanders."

Bangma gaat met twee medailles en een tevreden gevoel terug naar huis. "We kwamen hier met één hoofddoel en dat was de achtervolging. Dat was echt een fantastische dag. Onder de vier minuten, wereldrecord, nog steeds kippenvel als ik daar aan terugdenk. Dat is echt subliem gelukt, zo mooi zou het eigenlijk ook al niet meer worden", zegt hij.