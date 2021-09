Mercedes-baas Wolff: "Ik zal overstap De Vries naar Formule 1 niet blokkeren"

Twee jaar geleden werd De Vries wereldkampioen in de Formule 2, waarna hij werd ingelijfd door Mercedes als kopman voor het Formule E-team. In razend tempo heeft hij zich in de elektrische raceklasse ontwikkeld tot een topcoureur. In de tussentijd mocht hij reeds enkele keren als testrijder fungeren voor het Formule 1-team, maar een definitieve promotie naar de koningsklasse zat er nooit in.

Onlangs heeft Mercedes bekendgemaakt eind 2022 uit de Formule E te stappen. Toch wil dat volgens teambaas Wolff niet zeggen dat De Vries niet langer gewenst is. "Nyck is een extreem belangrijk onderdeel van ons team. Ik bewonder zijn besluit om met Mercedes de Formule E in te gaan. Nu erkent iedereen zijn talent en vaardigheden."