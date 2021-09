Rechtszaak Mûnein dient waarschijnlijk niet eerder dan volgend jaar

Op zo'n regiezitting wordt de zaak gepland. De rechtbank wil dan informatie hebben over hoe ver het openbaar ministerie is met het onderzoek. De verdediging kan nog verzoeken doen. Dat gebeurde in deze zaak eerder ook al: toen is op verzoek van de verdediging een reconstructie gemaakt van het misdrijf. Ook is er een zogeheten bloedspatanalyse geweest. De 28-jarige verdachte wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Het slachtoffer dat vorig jaar werd neergestoken, was die dag op bezoek bij de bewoner in Mûnein. De verdachte woonde aan de andere kant van de straat. Eerder die dag was hij al bij zijn dorpsgenoot langs geweest, later kwam hij weer terug met een steen en een mes.

Eind augustus vorig jaar heeft de man in de gevangenis in Zwolle een andere gedetineerde met een pen in zijn hoofd gestoken. Dat wordt als extra feit -poging tot doodslag - meegenomen.