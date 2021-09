Transformatorhuisje Nijega: van stiekem zoenen tot graffitikunst

Het huisje is al honderd jaar oud, zegt Reinder Noordenbos, maar stond er de laatste tijd niet meer zo fraai bij. Noordenbos: "Het huisje was helemaal verwaarloosd en zat vol met graffiti. We ergerden ons er wat aan en in 2018 hebben we Liander gevraagd: kunnen jullie dit huisje niet opknappen?" Dat was een zware klus, maar uiteindelijk was het de gemeentedichter die de transformatie in gang heeft gezet.