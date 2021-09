RIVM meldt opnieuw 139 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde omhoog

Geen sterfgevallen, twee ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Er zijn twee coronapatiënten opgenomen in een Fries ziekenhuis, het gaat om een inwoner van Súdwest-Fryslân en een inwoner van De Fryske Marren.

Momenteel liggen er 17 patiënten met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. Van hen liggen er 8 op de intensive care en 9 op andere afdelingen.