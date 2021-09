Friese voetbalclubs maken statement en hangen regenboogvlag uit

"Ik word hier zo gelukkig van, dat zoveel clubs ons steunen en er ook serieus mee bezig zijn", zegt Tineke Admiraal als mede-initiatiefnemer. Met de actie willen ze laten zien dat de verscheidenheid aan gender en seksuele voorkeuren er mag zijn.

Geen onderscheid maken

Voorzitter van FC Burgum, Dirk van der Woude, hoopt dat de actie tot acceptatie leidt. "We zijn een jonge club. Onze kernwaarden zijn: hart voor de club, sport en omgeving. We hebben de regenboogvlag intussen hangen. Voor ons is het meest belangrijke dat we geen onderscheid willen maken in wie je bent en wat je doet, maar dat iedereen welkom is bij onze club."

Dat er zoveel clubs meedoen aan het initiatief, vindt Van der Woude prachtig. "Met een klein ploegje is het initiatief genomen en zijn andere clubs gevraagd om dit signaal ook te geven. Als er dan zo snel 50 clubs meedoen, is dat echt hartverwarmend."