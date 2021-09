Onderzoek naar doodsoorzaak bruinvissen op de Waddeneilanden duurt nog weken

Na de sectie zullen er testen gedaan worden, in samenwerking met studenten van de Wageningen Universiteit.

De bruinvissen spoelen nog altijd aan op de Waddeneilanden. De dieren zijn al in staat van ontbinding, wat het heel moeilijk en misschien zelfs onmogelijk maakt om een oorzaak of meerdere oorzaken voor de massale sterfte te vinden.

Donderdag werd bekend dat de overheid gaat uitzoeken welke menselijke activiteiten de afgelopen weken plaatsvonden in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Bruinvissen kunnen bijvoorbeeld sterven door harde geluiden. Microbiologisch onderzoek moet bovendien uitwijzen of de dieren een virus of bacterie hebben opgelopen, of dat ze bijvoorbeeld schadelijke algen binnenkregen.