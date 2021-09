De Leeuwarder vrijdagmarkt over Tata Steel: "Het grote geld, hè"

"Het grote geld heeft de macht hè? Kijk maar naar KLM en Shell en Tata dus. Die jongens mogen net even iets meer dan de slager die zijn worst wil roken." Volgens de tassenverkoper wordt in dit soort gevallen snel een oogje dichtgeknepen: "Die mensen weten precies de wegen te bewandelen waardoor ze overal tussen door scharrelen. Schandalig."

Een andere koopman dacht dat zelfs Stevie Wonder wel door zou hebben dat er een verband moest zijn tussen de uitstoot en de gezondheidsconsequenties voor de mensen die er in de buurt wonen.

Belangen

Aan de andere kant werd er ook gewezen op de belangrijke rol die het bedrijf heeft voor de werkgelegenheid en de nationale economie. Maar of je dan de ogen ook maar moet sluiten voor de consequenties? "Eigenlijk niet, hè?"

Ook het feit dat protesterende omwonenden lang niet serieus zijn genomen, kwam in de reacties naar voren: "Bij die protesten worden mensen jaren aan het lijntje gehouden en trekken vaak toch nog aan het kortste eind. Het lijkt er op dat die grote bedrijven er mee weg kwamen, ook als zij zich niet aan de regels houden."

Niet blijven hangen in boosheid

Volgens een bezoeker van de markt moeten we echter niet blijven hangen in boosheid: "De grote bedrijven mogen vaak wat meer, maar dat wil niet zeggen dat de kleine ondernemers altijd alles volgens de regels doen. Daarom roep ik op, om gewoon eerlijk te zijn. Als dat meer gebeurt, dan gaat het veel mooier worden in onze maatschappij."