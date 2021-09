Het Fries kampioenschap fierljeppen vindt zich weer opnieuw uit

In 2019 werd het FK een dag uitgesteld vanwege een zomerstorm en werd er voor het eerst op zondag geljept. In 2020 ging het wel door, maar met slechts een beetje publiek.

De keuze van het bestuur

"Dit jaar konden we kiezen", zegt voorzitter Anna Martha van der Mei van Fierljep Feriening Winsum e.o. "Of veel mensen ontvangen, maar wel met zitplaatsen en na de tijd meteen naar huis. Of een kleiner evenement met maximaal 750 mensen, zonder zitplaatsen, 1,5 meter afstand en met een feestje na de tijd. Voor dat laatste hebben wij gekozen."

Voor het Fries kampioenschap is eerst een soort 'stille kaartverkoop' opgezet op de ljeppers en hun familie de kans te geven om erbij te zijn. "Daarna hebben we het gedeeld met de fierljepverenigingen. Sinds woensdag is de kaartverkoop openbaar, dat komt langzaamaan op gang." Er zijn nog kaarten te krijgen.

Het FK opnieuw uitvinden

De aanpak is dit jaar weer anders dan vorig jaar, zegt Van der Mei. "Onze routine is weg, we vinden het evenement weer opnieuw uit. Eerder hadden we het ljeppersfeest in de kroeg, dat kan nu niet. Nu huren we een band in en doen we het op de ljeppersplaats."