De zomervakantie is voorbij, laat ook het oplopende aantal schoolbesmettingen zien

Toch blijft het een advies. "De school beslist uiteindelijk. Dat kan wel lastig zijn, want scholen mogen niet vragen wie er gevaccineerd is." Sommige scholen kiezen er juist voor om strenger dan de GGD te zijn. De Graaf: "Dat was eerder ook wel zo. Er zijn nog altijd scholen die eerst iedereen naar huis sturen en daarna nog kijken wat de GGD zegt. Dat hoeft wat ons betreft niet."

Hoe lossen scholen het op?

Voor scholen betekent het naar huis sturen wel regelwerk, legt Ingrid Janssen uit. Zij zit in het college van bestuur van onderwijsstichting Ambion, dat 25 scholen in de omgeving van Heerenveen en Joure heeft. "We moeten goed met de ouders communiceren omdat de kinderen thuis weer goed opgevangen moeten worden. Vervolgens hebben wij de verantwoordelijkheid om te kijken om toch zo goed mogelijk het onderwijs door te laten gaan. Wij proberen waar mogelijk digitaal les te geven. Als dat niet kan, proberen we de kinderen een aantal opdrachten mee te geven om aan te werken. Zodat ze geen achterstanden oplopen."

Bij zieke docent wel kinderen naar school

Andersom kan er ook een leerkracht besmet raken. De scholen van Ambion proberen dan de kinderen zoveel mogelijk op school op te vangen. "Daar zijn verschillende oplossingen voor, afhankelijk van de grootte en mogelijkheden van een school. Soms kan één leerkracht twee groepen opvangen met behulp van een onderwijsassistent. Soms kan een aantal kinderen over andere klassen verspreidt worden, waarbij we wel moeten oppassen dat we corona niet verder verspreiden."