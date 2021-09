Zwemster Liesette Bruinsma pakt opnieuw zilver in Tokio

Bruinsma zwom naar een tijd van 1.06,55. Daarmee was ze meer dan een seconde langzamer dan haar eigen wereldrecord. In de finale was Li een kleine seconde sneller. Ze verbrak haar eigen paralympisch record, dat ze in de series al had neergezet. De Chinese tikte aan naar 1.05,87.

Li lag na 50 meter al een ruime halve seconde voor op Bruinsma. De koppositie van de zwemster uit China was niet meer in gevaar. De strijd om het zilver was wel heel spannend, maar Bruinsma kon Cai Liwen (Sina) en Anastasia Pagonis (Amearika) net voorblijven