Directeur Swimfun Joure over ontruiming: "Medewerkers goed gehandeld"

"Achteraf is het ontzettend meegevallen", zegt directrice Paauw. Volgens haar hebben de hulpdiensten correct gehandeld. Dat geldt ook voor de medewerkers, zegt ze. "Ons team heeft ook heel voortvarend gehandeld. Een van de medewerkers zag rook uit de machinekamer komen, net na achten. Hij is meteen overgegaan tot ontruiming."

Penetrante geur

Het was niet meteen duidelijk wat de oorzaak van de rook was. "De brandweer is de hele avond aanwezig geweest en heeft metingen gedaan", zegt Paauw. "Ze konden ook niets meten, maar het bleek dat het een kapotte pomp was." In de pomp, die zorgt voor de bubbels van het bubbelbad, zitten twee schijven die over elkaar heen draaien. Die zijn vastgedraaid, waardoor het heel heet werd in de motor. "Daarbij is de rookontwikkeling ontstaan, dat zorgde voor een heel penetrante geur."

"Die lucht moest ergens vandaan komen, vandaar dat het nog even onduidelijk was of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Dus is alles uit de kast gehaald om iedereen in veiligheid te brengen."