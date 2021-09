Zeven fracties in de Staten trekken met elkaar op tegen pesticidegebruik

De biodiversiteit, de insectenpopulatie, de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit worden aangetast door pesticiden. Niet alleen de land- en tuinbouw gebruikt het, maar ook overheden, consumenten en andere bedrijven.

Een gifvrije provincie begint bij jezelf

De basis van het voorstel is dat de provincie zelf moet beginnen met het beperken van pesticiden en waar mogelijk het terug te dringen naar nul. Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2030 het gebruik van pesticiden in Fryslân zoveel mogelijk is afgebouwd. Dat moet gebeuren door samenwerking en het 'stimuleren, voorlichten en faciliteren' van gebruikers.

De fracties hebben met elkaar 19 van de 43 zetels in Provinciale Staten.