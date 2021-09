Rolstoeltennisser Tom Egberink uit Sneek pakt brons in dubbelspel

Kunieda pakte met Satoshi Saida goud in 2004 en brons in 2008 en 2016. Met Sanada pakte hij een 3-1 voorsprong op Egberink en Scheffers, maar de Nederlanders wonnen daarna zeven games op rij. De voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Het brons van Egberink en Scheffers is de eerste Nederlandse medaille in het mannendubbelspel sinds het goud van Ricky Molier en Robin Amerlaan in 2000.

Enkelfinale weer tegen Kunieda

Het is de eerste van twee medailles die Egberink op deze Spelen pakt. Zaterdag staat hij ook in de finale van het enkelspel. Dan moet hij opnieuw tegen Kunieda. De Japanner is dan de grote favoriet, hij is als eerste geplaatst. Egberink is de nummer acht van de wereld.