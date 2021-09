Unieke 18e-eeuwse beker naar het Fries Museum: "We hadden er sigaren in"

De beker werd in 1781 geslagen ter ere van het 50-jarig huwelijk tussen Bernardus Dorhout (1703-1789) en Neltje Mercator (1713-1789), uit de rijke Leeuwarder familie Dorhout. Zulke bekers werden vaker gemaakt, maar zijn later allemaal omgesmolten.

Net zo bijzonder als de beker is het aankoopbewijs: het is uniek dat dat zolang bewaard is gebleven, de waarde is dan ook vergelijkbaar met de beker zelf.

Sigarenbeker

Jarenlang stond de beker in de kast bij de familie Dorhout. De enorme waarde wisten ze lang niks van. "Mijn vader ging er niet altijd zorgvuldig mee om", vertelt Pieter Dorhout.

"Soms zaten er sigaren in. We hadden niet door dat de antiquarische waarde honderd keer meer is dan de goudwaarde."

"Ben je nou helemaal gek geworden"

Pas toen de vader van Pieter Dorhout eens met de beker op zak naar de rotary ging, kwamen ze daar achter. "Ben je nou helemaal gek geworden man?" zo sprak de antiquair die hij trof hem toe.

Nadat de beker jaren in kluizen stond, wordt het vanaf september in bruikleen gegeven aan het Fries Museum. "Ik ben toch wel erg gerustgesteld hoe zorgvuldig men hier met de beker omgaan", zegt Pieter Dorhout.