100 kilometer wandelen in minder dan een dag: Friese actie voor Haarwensen

Haar compagnon kwam met het idee om ditmaal te wandelen om geld op te halen als actie. "Ik heb hier in IJlst ooit een wandel- en hardlooptocht georganiseerd met een groep. Toen ik met Claudia in contact kwam dachten we voor dit goede doel ook hier aan."

Het wordt echter nog een flinke klus. "We moeten rond de vijf kilometer per uur lopen. We hebben veel meelopers mee, dus daar moeten we ook om denken." Ieder uur lopen er één tot zes meelopers mee, die zich hebben aangemeld en een donatie doen.

Motivatie

"We hopen op veel gezelligheid onderweg," geeft Pool aan. "Iedereen heeft wel een bijzonder verhaal en daar praat je ook met elkaar over. Het motiveert alleen maar om door te lopen. Je wilt niet stoppen", zegt Feenstra.