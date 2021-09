Openluchtspel Jorwert kon voor #freonen los met dubbel zoveel publiek

"Het is een bijzonder jaar", vat zakelijk leider Nynke Eerligh samen. "Vanwege de maatregelen wisten we heel lang niet of het wel door kon gaan. We wilden natuurlijk heel graag, dus we zijn wel los gegaan." Pas begin augustus was het openluchtspel zeker dat er groen licht was.

Terrein

"Je moet in een soort bubbel werken, al mag je het eigenlijk niet zo noemen", zegt Eerligh. "Het evenemententerrein met café en tuin is volledig met hekken afgesloten, zodat het alleen toegankelijk is voor publiek met een kaartje en een corona-toegangsbewijs."

Volle capaciteit

"We gingen in eerste instantie uit van ongeveer de helft van de capaciteit, maar nu mogen we ruim 400 mensen op de tribune hebben. Dat komt het stuk gewoon ten goede", vertelt Eerligh.