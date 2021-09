Schoolkoepel Proloog boos om 'extraatje' van Slob: "Hoe moet ik dit uitleggen?"

Volgens Ypma zou het 't mooist zijn als je het met iedereen zou kunnen verdelen. "Maar ik weet niet of het zo makkelijk is. Ik denk dat de CAO gewoon omhoog moet, dat maakt het ook aantrekkelijker om in het onderwijs te werken. En in vergelijking met het hoger onderwijs is er een onderwaardering. Dat is gewoon jammer, wij doen ons best. Dat een ander wel een extraatje krijgt, voelt heel scheef."

Gelijke kansen

Tineke Boschma is directeur op Het Palet. Ook zij snapt het ministerie niet: "Er wordt veel geschreven over kansgelijkheid, maar eigenlijk zet je de ongelijkheid door naar de volwassenen. Dat vind ik op z'n minst 'heel bijzonder.' Kinderen in aandachtswijken hebben niet altijd een gemakkelijke thuissituatie en zijn lang niet altijd goed gesteund bij het thuisonderwijs. Iedereen heeft er hard aan gewerkt."