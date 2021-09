Vrouwen SC Heerenveen mikken met 'Amerikaanse atleet' op top 4

De tegenstander van vrijdagavond, Feyenoord, is nieuw in de eredivisie. Daardoor zitten er nu negen clubs in. Door het oneven aantal is er elke week een club die niet in actie komt. Afgelopen week waren dat de vrouwen van Heerenveen in de eerste speelronde.

Heerenveen is ambitieus. "We moeten rond plek vier kunnen spelen, als we iedereen fit kunnen houden", tinkt Roeland ten Berge. Al hoopt de trainer van de voetbalvrouwen ook mee te kunnen doen om prijzen, zoals de beker en de Eredivisie Cup.

Opleidingsinstituut

Bovendien is het voor de club ook belangrijk om speelsters beter te maken, vindt Ten Berge. "Doel is dat de speelsters zich verder ontwikkelen en we goed voetbal spelen." Maar dat heeft ook een andere kant: "De topclubs halen onze beste spelers hier altijd weg. Het is een mooi compliment als je ziet hoeveel spelers van ons er naar de top drie zijn gegaan."