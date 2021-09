Warme maaltijden van Buurvrouw & Buurvrouw voorzien in toenemende behoefte

Op een aantal plaatsen in Leeuwarden staan bakken waar de spullen voor Buurvrouw & Buurvrouw kunnen worden ingeleverd. De productie van warme maaltijden neemt toe, vertelt Van der Hoek. "Naast het eten op donderdag voor daklozen brengen we ook nog drie dagen in de week warm eten naar mensen die daar, om wat voor reden ook, zelf niet voor kunnen zorgen. We tikken nu de honderd maaltijden in de week aan."

Iedereen helpen

De naam Buurvrouw & Buurvrouw is niet zomaar gekozen. "Wij doen geen vrijwilligerswerk. Wij zijn er gewoon voor iemand anders, als buurvrouw of buurman. Het mooie van die naam is dat je dan ook wel eens om hulp kunt vragen."

Het initiatief helpt in principe iedereen. "Bij ons hoef je niet aan te tonen dat je zelf geen geld hebt. Je kunt in principe gratis kleding komen halen. Mensen bepalen zelf wel wat ze nodig hebben. Als mensen hun verhaal kwijt willen, dan mag dat, maar wij hoeven niet per se te weten waarom mensen in die situatie zitten."