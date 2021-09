Smeulende motor blijkt oorzaak rook in Swimfun Joure

Rond middernacht kon het complex weer worden vrijgegeven door de brandweer. Een monteur is vervolgens aan de slag gegaan met de machines.

Schrik en paniek

Alle bezoekers van het zwembad en de bijbehorende sporthal waren al vrij snel buiten. Een medewerker constateerde rook in de machinekamer, daarna werd het zwembad ontruimd. Het ging om zo'n vijftig mensen. Daar stonden ze in hun zwem- of sportkleding. Ze werden warm gehouden met isolatiedekens. De bezoekers waren behoorlijk geschrokken en er was enige sprake van paniek, zegt de brandweer.

Drie medewerkers weer uit ziekenhuis vandaan

Acht badgasten en vier politieagenten kregen ademhalingsproblemen. De brandweer meldde in eerste instantie dat zij allemaal naar het ziekenhuis moesten. Later bleek dat er drie medewerkers naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens een verklaring van Swimfun zijn deze mensen intussen weer uit het ziekenhuis vandaan.