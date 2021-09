Ministerie helpt bij onderzoek naar stranding bruinvissen

"Over het algemeen stellen we wel dat als dieren sterven, ze dan vaak nog wel gegeten hebben", zegt IJsseldijk. "Als ze ziek zijn of verzwakt, dan is eten wel één van de eerste dingen waar ze mee stoppen. Bij een lege maag of als een dier echt mager is, is het een aanwijzing dat het langere tijd niet helemaal goed ging."

Ook screenen de onderzoekers op infectieziektes. IJsseldijk: "Biologisch gezien moet je aan een oorzaak denken die heel veel dieren tegelijk kan treffen."

Gehoorschade

Een oorzaak van de sterfte kan ook gehoorschade zijn, door bijvoorbeeld scheepvaartverkeer. De gehoororganen van bruinvissen worden opgeslagen en onderzocht op minifracturen. Ook gaan de onderzoekers na wat voor activiteiten er in het gebied waren. "Het zijn dan voornamelijk militaire activiteiten waar we aan denken", zegt IJsseldijk. Volgens haar is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er verantwoordelijk voor om het onderzoek uit te laten voeren en wil het ministerie daar ook aan meewerken.