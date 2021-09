Meters hoog ballonkunstwerk moet nieuw herkenningspunt Joure worden

Volgens wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren is het de kunstenaar goed gelukt om een beeld te maken dat automobilisten niet echt afleidt. Als het aan de kunstenaar lag, kon het beeld nog wel wat groter. In het originele ontwerp was het 25 meter hoog.

"Mijn originele ontwerp had ik zo groot gemaakt als een echte, daadwerkelijke luchtballon. Als kunstenaar moet je groot denken, maar dat is hier natuurlijk niet haalbaar. Dus dat is het niet geworden", lacht Tol.

Als alles volgens planning verloopt, staat het kunstwerk volgend jaar op de plek van de oude rotonde. Na het aanvragen van de omgevingsvergunning krijgen omwonenden zes weken de kans om eventueel bezwaar in te dienen.