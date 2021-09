VR-brillen moeten mensen van medicatieverslaving af helpen

Bij de behandeling met een VR-bril wordt de patiënt meegenomen in een 3D-wereld, die gaat door de zenuwbanen, de rug en de hersens. De patiënt krijgt in de behandelingen bij VNN uitleg over wat pijn is en hoe pijn werkt. De bril helpt bij het bestrijden van chronische pijn zodat de patiënt hier voortaan mee kan leven.

Bij chronische pijn vertelt het lichaam van de patiënt dat er pijn is, ondanks dat er geen directe schade is. Toch voelt dit voor de patiënt wel zo. De VR-bril moet dan helpen met het bestrijden van de chronische pijn. Deze nieuwe behandelwijze zorgt er echter niet voor dat de patiënt niets meer voelt.

Na een proef van enkele maanden in de polikliniek in Leeuwarden, zal de VR-bril ook gebruikt worden op andere VNN-locaties, zoals in de poliklinieken in Emmen en Sneek.