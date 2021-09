Bos vol houten beesten in Oudemirdum: kinderen leren in 'natuurlijke omgeving'

Omdat de dieren vooral kinderen moeten aanspreken, heeft Stoelwinder overal een knipoog in verwerkt. Zo heeft de haas een rugzakje om, omdat de meeste kinderen zo ook naar school gaan, en heeft de boswachter een vogeltje in het haar zitten. De hoogte van de beelden zijn gebaseerd op de grootte van de kinderen, zegt Stoelwinder. "Je kijkt een beeld recht in de ogen, dat is de bedoeling."