Demissionair minister praat op Schier over gaswinning en stroomkabel

Door het werkbezoek van de minister hopen de natuurorganisaties dat hij gaat zien hoe belangrijk de natuur is voor de bewoners en toeristen van het eiland, zegt verslaggever Auke Zeldenrust. Eerder vandaag was de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat in gesprek met verschillende organisaties.

Thom Verheul is van Beweging Horizon Schiermonnikoog. Ook hij was bij het gesprek. Daarin ging het over de gaswinning en over de keuze om twee hoogspanningskabels dwars over Schiermonnikoog te laten lopen. "We hebben hem erop gewezen dat het heel slecht gaat uitpakken, ook voor het toeristisch product en de natuur", zegt Verheul.

De zaken opnieuw bekijken

Volgens Verheul kwam de demissionair minister met de reactie dat het ministerie opnieuw naar deze zaken kijkt, en dat het "fantastisch zou zijn als uit die nieuwe afweging zou komen dat we het tracé door Schiermonnikoog niet nodig hebben maar dat we het bestaande tracé naar Eemshaven kunnen gebruiken".