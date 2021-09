Nieuwe slaapvertrekken voor leerlingen Maritieme Academie Harlingen

Het gebouw komt op een gezichtsbepalende plek in Harlingen. Daar is volgens Mintjes goed over nagedacht: "Dit is een plek waar een gebouw moet staan met volume en uitstraling. Het college van burgemeester en wethouders, en wij ook, vinden dat het gebouw een mooie uitstraling heeft."

De nieuwe slaapplaatsen zullen ook verder van de andere huizen af komen te liggen. Mintjes: "Ook die bewoners zijn niet ontevreden, natuurlijk."