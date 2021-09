Rolstoeltennisser Tom Egberink uit Sneek naar finale op Spelen

"Ik heb alleen maar kunnen dromen dat ik hier in de finale zou kunnen staan", zegt Tom Egberink in een reactie. Na de kwartfinale - een 'onwijs gevecht' - was hij al blij, maar een plek in de finale had hij niet verwacht.

"Vandaag had ik iemand tegenover me die onwijs veel knalt, dus ik moest totaal schakelen", zegt Egberink over het duel van donderdag. Hierin stond hij eerst 3-1 achter, maar dat kon hij toch weer goedmaken. "Ik moest iets bijschaven om goed in de rally's te kunnen blijven. Vanaf toen heb ik echt weinig kunnen missen."