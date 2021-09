'Poppebeam' Jubbega maakt kans op nationale prijs

De boom staat naast het oude huisje van Berend Oedszes Weidema. Volgens Willem van der Vlugt, voorzitter van het documentatiecentrum van Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag heeft Weidema's broer in 1861 het boompje geplant.

"Hij heeft een beuk uit het bos getrokken en bij zijn broer in de voortuin gezet. Vroeger was het hier armoedig en woonden mensen in plaggenhutten. Een huisje was in die tijd een luxe", zegt Van der Vlugt.