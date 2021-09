Bloeddonatie nu ook toegestaan voor homoseksuele mannen met vaste partner

Het is een stap in de goede richting, maar ze zijn er nog niet, zegt Sebastiaan Velda-Seerden van het COC in Fryslân. "Eigenlijk zou je gewoon geen onderscheid moeten maken", zegt Velda-Seerden. "Als ik bloed wil doneren moet ik nog steeds aangeven of ik hetero- of homoseksueel ben, en of ik een vaste relatie heb of niet."

Hij licht toe: "Als je het vergelijkt met donororganen leveren, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat voor geaardheid je hebt, en dan kijken ze gewoon of je gezonde organen hebt of niet. Ik denk dat het met bloed net zo zou kunnen."