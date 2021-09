Q&A: "Op elk Fries kampioenschap fierljeppen zijn er verrassingen "

Wie moeten we in de gaten houden op het FK?

"Hanneke Westert is bij de meisjes echt een kanshebber voor de Glêzen Ljepster. Het zou zomaar kunnen dat zij als meisje de vrouwen verslaat. Maar normaal gesproken zijn Marrit van der Wal en Tessa Kramer de grote kanshebbers voor de wisselprijs. Het is maar net wie die dag het verste springt.

Bij de junioren is Wisse Broekstra iemand om in de gaten te houden. Hij was afgelopen jaar Fries kampioen bij de jongens. Hij heeft het Nederland jongensrecord op 20,72 meter gezet. Het zou zomaar kunnen dat de senioren niet over zijn afstand komen. Oane Galama is evenwel de man in vorm, de concurrentie komt van Sytse Bokma en Nard Brandsma. Ysbrand Galama is de gevaarlijkste outsider."