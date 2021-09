In 21 van de 34 dorpen om Leeuwarden geen huis meer te koop

En het gaat niet alleen om jongeren. Rinske Santema-Jansen woonde al haar hele leven in het dorp, maar is nu in Zuiderburen gaan wonen. "ik wilde naar een kleinere woning, maar ik kon in Wergea geen huis krijgen met een slaapkamer beneden", vertelt ze. "Het spijt me zeer, want ik heb mijn hele leven hier gewoond. Mijn hart ligt hier, mijn sociale leven ook."

Bijna geen aanbod op Funda

De resultaten uit het onderzoek staat niet op zichzelf, ook op Funda is het aanbod koophuizen in de gemeente Leeuwarden krap geworden. De gemeente telt op dit moment 34 dorpen. Alleen de grotere dorpen als Stiens (29), Grou (13) en Goutum (9) hebben nog koopwoningen op Funda staan, maar ook daar houdt het aantal beschikbare woningen niet over. Meestal zijn ze al verkocht onder voorbehoud of is er al een bod gedaan.