Noardeast-Fryslân heeft een nieuwe gemeentevlag, nu zonder ophef

Noardeast-Fryslân heeft het in de eerste ruim twee jaar van zijn bestaan zonder gemeentevlag gedaan. De gemeente ontstond op 1 januari 2019 na een fusie van Ferwerderadiel, Kollumerland en Dongeradeel.

'Bizar', 'onbegrijpelijk', 'verontrustend'

Toen de gemeente in maart 2021 voor het eerst een vlag presenteerde, werd dat ontwerp door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) 'bizar' genoemd. De gele ster op het ontwerp leek te veel op de davidsster die Joden in de Tweede Wereldoorlog moesten dragen. Anti-discriminatiebureau Tûmba noemde het ontwerp 'onbegrijpelijk' en 'verontrustend'.

Nieuwe vlaggen worden altijd getoetst door de Hoge Raad van Adel, die over alle ontwerpen voor wapens en vlaggen in Nederland adviseert. Daar zagen ze de ophef niet aankomen. "Pijnlijk en vervelend", zei secretaris Marc Scheidius toen al. "We hebben er zorgvuldig over nagedacht, dus dan voelt dit slecht."

Voldoet aan alle vlaggenkundige regels

Na overleg is er een nieuwe vlag gekomen. Daarop staat opnieuw een gele ster, maar wel in een aangepaste vorm. De ster moet de eenheid van de drie voormalige gemeentes symboliseren.