Nog geen besluit over nieuwe raadszaal Noardeast vanwege 'geheime informatie'

Bij het begin van de raadsbijeenkomst, kwam Pieter Braaksma van Gemeentebelangen met een cryptische mededeling. "Ik heb meer informatie, die ik binnenkort met de raad wil delen. Het gaat over de parochie, het gaat om gegevens die hier niet in de openbaarheid kunnen. Want dan staat het morgen in de krant."

11,2 miljoen euro

"De inwoners van onze gemeente moeten het betalen en wij moeten er goed over kunnen besluiten", zei Braaksma. Als het raadsvoorstel dat er nu ligt aangenomen wordt, dan kost de nieuwbouw van de raadszaal 11,2 miljoen euro.

Alle partijen in de gemeenteraad waren het met Braaksma eens en daarom werd het besluit uitgesteld. Waarschijnlijk komt het over vier weken weer op tafel.

Burgemeester Johannes Kramer baalt van de vertraging: "Na klankbordgroepen en tal van gesprekken nu nog geen besluit. Dat is aan de raad en dat respecteer ik, maar ik vind het buitengewoon spijtig."

'Dantumadiel wil niet meer samenwerken'

Braaksma was niet de enige die het besluit van de agenda wilde halen: Johan Talsma van de ELP Noardeast-Fryslân had nog een reden. Volgens hem wil Dantumadiel stoppen met de ambtelijke samenwerken die ze hebben met Noardeast-Fryslân. "Dus ik vind dat wij als raad nu geen besluit moeten nemen over plekken voor ambtenaren of een nieuwe raadszaal, terwijl we nog niet zeker zijn dat we verder gaan met Dantumadiel."

Burgemeester Kramer zegt dat een eventueel besluit van Dantumadeel niet van invloed hoeft te zijn op het besluit. "In het voorstel houden we rekening met drie scenario's: geen samenwerking, herindeling en doorgaan zoals we nu doen. Daarom zou het niet moeten uitmaken."

Verantwoordelijke wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel zegt van niets te weten. "Bijzonder dat Talsma meer weet dan de verantwoordelijk wethouder."