Fred Veenstra blijft burgemeester van De Fryske Marren

Veenstra zijn termijn loopt op 1 december af. Uiteindelijk benoemt de koning de burgemeesters, maar dat is een formaliteit. De gemeenteraad doet een aanbeveling. Daarvoor is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen.

'Goed voor stabiliteit'

Volgens die vertrouwenscommissie is het voor de ontwikkeling en stabiliteit van de nog jonge gemeente goed dat Veenstra aanblijft als burgemeester. Hij wordt geprezen om zijn zichtbaarheid en toegankelijkheid.

"De uitstraling van de heer Veenstra naar buiten is prettig, de zichtbaarheid bij activiteiten en evenementen in de gemeente wordt door bewoners ontzettend op prijs gesteld."

De gemeenteraad waardeert het dat Veenstra ook buiten de gemeentegrenzen het gezicht is van De Fryske Marren. Veenstra is voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten.