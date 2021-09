Drie weken cel na stelen van aanhangwagen scoutinggroep Leeuwarden

De man had de aanhanger begin november van het terrein gestolen. Zelf zei hij dat een kennis de kar aan hem had verhuurd, maar dat geloofde de rechter niet. Op het terrein van Burmania lagen twee kapotte sloten en op de kar zat een kap met daarop de naam van de scoutinggroep in grote letters.

De Leeuwarder zat in zijn proeftijd. Eerder had hij drie weken voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij had gestolen. Die straf moet hij nu ook uitzitten, bovenop de straf van de aanhangwagen.