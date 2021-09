Nieuwe petitie tegen gaswinning in Waddenzee: trek vergunning NAM in

De boorringen kunnen wat de minister betreft in 2023 beginnen. De Waddenvereniging was woest over dat besluit: "Een soort mengeling van ongeloof en woede", zei Frank Petersen toen.

Veel steun

In de afgelopen dagen heeft de Waddenvereniging veel steun gekregen. "Geweldig dat er zoveel mensen zijn die van de Wadden houden en die het Waddengebied willen beschermen", schrijft de vereniging op Twitter. "Nu is het tijd om door te pakken!"

Met de petitie vragen de Waddenvereniging en liefhebbers van het natuurgebied aan de demissionaire minister om de vergunning aan gaswinningsbedrijf NAM toch in te trekken en de Waddenzee te beschermen.

Niet de eerste petitie

Het is niet voor het eerst dat de Waddenvereniging met een petitie tegen de gaswinning in de Waddenzee komt. Begin 2019 bood de club al een petitie aan bij de Tweede Kamer. Frank Petersen dacht toen dat ze met de petitie konden bereiken dat er in de toekomst niet meer naar gas geboord zou worden.