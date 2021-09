Vernieuwd asielzoekerscentrum in Burgum officieel geopend

Dy nije wenningen binne der yntusken. Se binne goed isolearre, enerzjysunich en ek tige stil. "Dat is wel zo prettig, omdat meerdere gezinnen in één woning verblijven", neffens Bakker.

Die nieuwe woningen zijn er intussen. Ze zijn goed geïsoleerd, energiezuinig en ook erg stil. "Dat is wel zo prettig, omdat meerdere gezinnen in één woning verblijven", neffens Bakker.

Zeshonderd mensen

In het azc van Burgum is voortaan plek voor ongeveer zeshonderd mensen. De laatste weken is het COA druk aan het zoeken naar locaties voor vluchtelingen uit Afghanistan. De locatie in Burgum komt daar de komende tijd in ieder geval niet voor in aanmerking.