Eerste onbemande vliegtuig in het luchtruim boven Vliegbasis Leeuwarden

"Het is echt een mijlpaal waar wij naar uitgekeken hebben, waar heel veel tijd en voorbereiding in gegaan is", zegt uitenant-kolonel Boudewijn Roddenhof. Woensdag vloog het onbemande vliegtuig voor het eerst in het luchtruim boven de vliegbasis.

Het gaat om een MQ9 Reaper, een wit verkenningsvliegtuig die op afstand door de piloot bestuurd kan worden. "Het feit dat we vandaag een onbemand toestel, dat vanuit Engeland bestuurd werd en in Engeland is opgestegen, hier boven Leeuwarden hebben gehad is wel heel uniek."

Groot wit vliegtuig

Het vliegtuig wordt ook wel een drone genoemd, maar dit vliegtuig is veel groter dan de drones die voor recreatie worden gebruikt. "Het toestel is zo'n elf meter lang en heeft een spanwijdte van 22 meter, en deze variant zelfs bijna 30 meter."

Hoewel de piloot dus niet in het vliegtuig zit, moet de piloot op afstand wel gewoon contact houden met luchtverkeersleiding. "Hij wordt op afstand bestuurd door een piloot, dus de verkeersleiding heeft gewoon radiocontact met de vlieger die dat toestel bestuurt. Wat dat betreft is het eigenlijk business as usual."

Er komen eind dit jaar vier Reaper-vliegtuigen naar de vliegbasis in Leeuwarden.