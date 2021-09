Voormalig VN-baas Ban Ki-moon opent collegejaar in Leeuwarden

Het nieuwe collegejaar in het hoger onderwijs start volgende week. De Rijksuniversiteit Groningen opent het jaar dinsdag op de Campus Fryslân in Leeuwarden, dat onderdeel uitmaakt van de Groninger universiteit.

Bij de openingsceremonie zal Ban Ki-moon spreken. Daarnaast zal onder andere Arjen Robben aanwezig zijn, en de ceremonie wordt afgesloten door burgemeester Buma.

Eredoctoraat RUG

De Koreaan Ban was van 2007 tot 2016 secretaris-generaal voor de Verenigde Naties. Eerder rijkte de universiteit in eredoctoraat uit aan Ban, voor zijn benoeming en zijn inzet als voorzitter van de Global Commission on Adaptation, zijn verdiensten op het gebied van vrede en veiligheid en zijn meewerking aan het totstand brengen van het Klimaatakkoord van Parijs.