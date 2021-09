Risiconiveau voor coronavirus in Fryslân omhoog naar 'ernstig'

Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners in één week is in Fryslân 112,4. Het aantal ziekenhuisopnames in Fryslân per 1 miljoen inwoners in één week ligt op 12,3.

Negen regio's 'zeer ernstig'

In vijf regio's gaat het slechter dan in Fryslân: die gaan naar het hoogste risiconiveau, 'zeer ernstig'. Dat gaat om Drenthe, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid.

Voor vier regio's gold dat hoogste risiconiveau al. Die blijven ook op dat niveau.