Friese Poort Drachten doet aangifte tegen antivaccindemonstranten

De instelling doet aangifte "voor de veiligheid van onze studenten en onze medewerkers", zegt een woordvoerster tegen het ANP. De school zei maandag al na te denken over aangifte, maar doet dat nu dus definitief.

In de school gaf de GGD maandag voorlichting aan studenten die nog geen coronavaccinatie hadden gehaald. Dat riep weerstand op en daarom was buiten het schoolterrein een vak voor demonstranten ingericht.

Intimidatie

Ongeveer tien demonstranten met flyers en spandoeken spraken daar op intimiderende wijze studenten toe. Die waren daar behoorlijk van onder de indruk, zegt het ROC.

Twee van de demonstranten wilden in het gebouw een brief aanbieden. Toen zij zich daarna in het gebouw ook intimiderend opstelden tegen medewerkers van de school en de GGD, is ze gevraagd om het gebouw te verlaten. Dat wilden ze niet.

Politie begeleidt demonstranten naar buiten

Daarna hebben twee demonstranten zelf de politie gebeld, omdat ze de GGD-voorlichting in de school niet mochten bijwonen. De politie heeft de twee naar buiten begeleid.