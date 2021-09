Dit jaar veel minder kaatsparturen bij Bondspartij

Het aantal kaatsparturen dat dit jaar meedoet aan de Bondspartij is dit jaar veel minder. De Bondspartij is dit weekend in Tzum en geldt als het Nederlands kampioenschap. De vorige keer waren er nog bijna zeventig parturen, dit jaar zijn dat er nog goed veertig.

"Het is wat het is"

Marco Hoekstra, directeur van de kaatsbond KNKB reageert: "Wij hadden ook op meer gehoopt, maar het is wat het is." Hoekstra denkt niet dat deze afname verder door zal zetten. "Ik beschouw het als een incident, want normaal gesproken in de bondspartij op Pinkstermaandag, dat is de traditie. Vorig jaar ook geen EK's gehad vanwege corona, dus eenmalig hoop je dan natuurlijk."

Bovendien zou het niet geheel onbegrijpelijk zijn dat er dit jaar minder parturen mee willen doen als anders. "Als je ook ziet hoe laat dit nu in het seizoen is, en dat bijvoorbeeld het bekervoetbal ook weer begonnen is, dan zijn er ook wel een aantal verklaringen voor te vinden."

Hoekstra ziet geen afname

Hoekstra denkt niet dat het kleiner aantal parturen duidt op een algemene achteruitgang in het kaatsen: "Wij zien over de hele linie dat dat niet voor alle categorieën geldt. Dames-kaatsen heeft een aantal uitdagingen, daar moeten we kijken wat we eraan kunnen doen. Vorig jaar hadden we moeite bij de jongste categorieën, de welpen en pupillen, dit jaar is er in die categorieën volop kaatst."