Stilstaan bij 70 jaar Kneppelfreed: voorstelling over het belang van 'memmetaal'

"Toen ik 25 jaar geleden by Tryater kwam, wilde ik al een stuk maken over de Friese taal. Nu kwam het er eindelijk van doordat David Lelieveld van Pier 21 zei dat Kneppelfreed dit jaar 70 jaar geleden was", seit Jos Thie. "Het is een belangrijk onderwerp en we mogen spelen op de plek waar het gebeurde."

Bouke Oldenhof heeft de tekst geschreven. Daarin komen drie rechtszaken aan de orde, naast de zaak van Fedde Schurer ook die van de Blokkeerfriezen.

Ook actueel

De beelden van de rellen op het Zaailand laat regisseur Sjoeke-Marije Wallendal op de achtergrond terugkomen. "Het stuk speelt in de rechtszaal. We hebben ervoor gekozen om de kern van de zaak te laten zien en we maken historische sprongen. Hoe kijken we nu naar een kwestie die in 1951 nog als beledigend werd gezien?

De voorstelling wordt in oktober en november gespeeld in het Paleis van Justitie in Leeuwarden.