Twee extra voorstellingen van Wadopera Peter Grimes om publiek te verdelen

Een derde deel van de mensen met een kaart heeft een mail gekregen dat ze welkom zijn bij een andere voorstelling. Er zijn 16.000 kaarten verkocht. Dat de organisatie pas twee weken na de persconferentie van demissionair premier Rutte die mail stuurt, komt omdat de organisatie gezocht heeft naar een oplossing.

"Die hebben we dus gevonden in de twee extra voorstellingen", zegt producent Arnaud Oosterbaan. "Eerder was de capaciteit van de tribune van 1.700 naar 2.000 vergroot omdat de verwachting was dat er in september meer mogelijk zou zijn qua geplaceerd publiek. Dat komt nu goed uit, want daardoor kunnen we toch meer mensen per avond hebben, ook al is dat een derde minder." Hij is trots op zijn team dat het gelukt is om twee extra voorstellingen te plannen. "We geven zo iedereen de kans om de voorstelling te zien."

Groot evenement

De waadopera is één van de grotere evenementen in Nederland die doorgaan. "Er komt een coronabubbel en we houden ons aan de maatregelen. Om in deze tijd zoiets te produceren ga je twee stappen vooruit en dan weer drie terug, maar we kunnen zo wel 250 mensen aan het werk houden. Ons doel is altijd geweest: hoe kunne we zorgen dat de productie doorgaat. Bouwvakkers staan nu met de tranen in hun ogen te bouwen. Ze zeggen: we bouwen nu niet voor een testlocatie, maar voor iets moois."