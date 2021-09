Advocaat die bijeenkomst bij ROC Friese Poort verstoorde moet naar deken

Meerder mensen voelden zich geïntimideerd door het gedrag van Van Kessel. Er zijn meerdere klachten bij de orde binnengekomen. "Maar ook zonder deze klachten heeft deze zaak mijn volle aandacht", zegt Van de Wiel.

Ze geeft aan dat ze zich na het zien van de beelden van afgelopen maandag zorgen maakt over wat er gebeurd is. Volgens Van de Wiel zijn er meerdere grenzen waar een advocaat zich aan moet houden. "Een advocaat moet eerbied hebben voor gerechtelijke personen en zich altijd fatsoenlijk gedragen."

Een advocaat mag partij kiezen in het belang van zijn cliënt. "Maar professionele distantie is belangrijk en daar maak ik me in dit geval zorgen over." Er zal ook gekeken worden naar de rol van Van Kessel als bestuurslid van de actiebeweging Artsen voor Waarheid, die hij tegelijk als advocaat vertegenwoordigt.